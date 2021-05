Der Halbleitermarkt boomt und es läuft glänzend bei Deutschlands größtem Chiphersteller. Die Produktionsstätten von Infineon laufen an der Kapazitätsgrenze, die der Konzern durch zusätzliche Investitionen aufstockt. Schon jetzt gehen Infineon laut eigenen Angaben an die 200 Millionen Euro Umsatz im Jahr verloren, weil die Nachfrage nicht gedeckt werden kann. Der Vorstandsvorsitzende Reinhard Ploss erhöhte die Jahresprognose daher erneut. Er verspricht den Aktionären nun einen Umsatz von elf Milliarden Euro. Das sind 200 Millionen mehr, als bei der letzten Ankündigung im Februar 2021. Die operative Marge im Geschäftsjahr 20/21 soll auf 18 Prozent steigen, was auch um 0,5 Prozentpunkte höher ist, als bei der letzten Ankündigung. Auch das zukünftige Gewinnwachstum kann sich sehen lassen und drückt das erwartete KGV 2022/23 aktuell auf 24.

Zum Chart

Im übergeordneten Bild hat Infineon seit dem coronabedingten Sell Off Mitte März 2020 seinen Aktienkurs von 10,55 Euro bis auf 37,31 Euro nahezu vervierfacht. Seit dem partiellen Hoch am 6. April 2021 hat das Papier jedoch 15 Prozent nachgegeben und pendelt sich an der Unterstützung bei 30,20 Euro ein. Im Vergleich dazu gab die Benchmark TecDAX in diesem Zeitraum nur rund 4 Prozent nach. Auch die Präsentation der erfreulichen Zahlen zum 2. Quartal am 4. Mai führte zu keiner Trendwende. Auf Sicht der nächsten 3-5 Wochen müssten wieder die Bullen überwiegen, und die Infineon-Aktie stabilisieren. Die Unterstützung bei 30,20 Euro hat gehalten und am gestrigen Handelstag testete die Aktie den Widerstand bei 32,04 Euro. Im Falle einer Überwindung dieses Widerstandes ist der Weg frei, zumindest bis auf das Niveau von 33,73 Euro zu steigen. Ein Damoklesschwert baumelt über den Aktien in Form der Angst der Marktteilnehmer vor einer Zinserhöhung. Am gestrigen Handelstag überwogen wieder die Bullen, die nicht von einer Zinserhöhung in den USA ausgehen und in Folge dessen Einstiegskurse witterten.