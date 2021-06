2 Dividendenaktien, die ich jetzt kaufen würde

Der integrierte Energieriese Total (WKN: 850727) spielt in der gleichen Liga wie ExxonMobil, Chevron, Royal Dutch Shell und BP. Aber es gibt einen massiven Unterschied. Als diese Aktien im Jahr 2020 am Boden lagen, als die Ölpreise zusammen mit der Nachfrage während der Coronavirus-Pandemie einbrachen, erklärte Total ganz klar, dass seine Dividende so lange halten würde, wie der Ölpreis im Durchschnitt um die 40 US-Dollar pro Barrel liegt. Shell und BP kürzten ihre Dividenden. Exxon und Chevron sagten, dass ihre Dividenden wichtig seien, gaben aber keine Hinweise darauf, was das bedeutet. Für mich war das eine wichtige Aussage und lieferte etwas, für das ich das Management zur Verantwortung ziehen konnte.

Der S&P 500-Index befindet sich in der Nähe von Rekordhochs und seine Rendite liegt bei mickrigen 1,3 % oder so, was auf einen Markt hindeutet, der alles andere als billig ist. Und doch gibt es immer noch Sektoren, die zutiefst unbeliebt sind, wie Energie. Genau dort findest du die beiden Dividendenaktien, die ich kürzlich gekauft habe und von denen ich immer noch denke, dass sie einen genauen Blick von allen Investoren wert sind, die ihr laufendes Einkommen in einer Welt mit niedrigen Renditen maximieren wollen.

Es gibt hier aber noch mehr zu untersuchen. Shell und BP haben ihre Dividenden etwa zur gleichen Zeit gekürzt, als sie Pläne ankündigten, sich mehr auf erneuerbare Energien zu konzentrieren. Chevron und Exxon waren an dieser Front viel weniger aggressiv, obwohl beide in diesem Bereich arbeiten. Total lebt irgendwo zwischen diesen beiden Extremen, da es versucht, sein „Elektronen“-Geschäft erheblich auszubauen, während es gleichzeitig sein Kohlenstoffgeschäft weiter ausbaut. Das ist ein Mittelweg, mit dem ich mich wohlfühle, da ich denke, dass der Übergang zu sauberer Energie Jahrzehnte dauern wird – was bedeutet, dass es Kohlenstoffkraftstoffe noch lange Zeit geben wird. Es ist auch erwähnenswert, dass Total schon seit einiger Zeit in erneuerbare Energien investiert, also nicht neu ist in diesem Geschäft. Ich mag auch den Erfahrungsfaktor, der darin steckt.

Mittlerweile liegt die Dividendenrendite von Total bei satten 6,4 %, was das obere Ende dieser Vergleichsgruppe darstellt. Ich erwarte nicht, dass die Dividende in nächster Zeit steigen wird, da das Management in naher Zukunft einen Schuldenabbau bevorzugt. Das ist ein Nachteil im Vergleich zu Exxon und Chevron, die eine lange Geschichte des Dividendenwachstums hinter sich haben. Aber angesichts der höheren Rendite und der aggressiveren Herangehensweise an die veränderte Form des Energiesektors, ist das für mich in Ordnung. Wenn es dir nichts ausmacht, ein integriertes Unternehmen zu besitzen, sieht Total für mich so aus, als ob es heute die beste Allround-Option ist.