Anlegerverlag Bayer: Glyphosat-Streit geht in die Verlängerung. DAS sagen die Analysten dazu! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 21.05.2021, 08:48 | 64 | 0 | 0 21.05.2021, 08:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Bayer wollte das leidige Thema Glyphosat-Affäre eigentlich am Mittwoch mit einer Art Sammelvergleich zu den Akten legen, doch US-Richter Vince Chhabria hat die Leverkusener zum Nachbessern aufgefordert, womit der Streit quasi in die Verlängerung geht. Während Anleger von diesem Urteil nur kurz geschockt waren, haben sich die Analysten der führenden Investmentbanken dazu geäußert… Für die Großbank Morgan Stanley hat das Urteil keine Auswirkung auf ihre Einschätzung. Die Analysten belassen Bayer auf „Übergewichten“ und halten an ihrem Kursziel von 71 Euro ebenso fest, wie die Experten von Goldman Sachs, die gestern gleichermaßen eine Kaufempfehlung aussprachen. UBS geht sogar noch einen Schritt weiter: Die Schweizer geben ebenfalls ein Kaufurteil ab – allerdings mit einem Kursziel von 85 Euro! Ist die Bayer-Aktie also jetzt ein klarer Kauf? Oder müssen vielleicht doch noch Rückschläge einkalkuliert werden? Angesichts der aktuellen Ereignisse haben wir Bayer einmal genau unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse unserer Untersuchung können Sie heute ausnahmsweise kostenlos nachlesen. Einfach hier klicken.





