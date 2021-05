PLUG POWER zelebriert heute einen regelrechten Traumstart. Denn die Aktie kann aktuell ein Plus von rund drei Prozent vorzeigen. Ein Ansteilsschein kostet nun schon 22,67 EUR. Ist das eine neue Kaufchance oder Zeit für Gewinnmitnahmen?

Die übergeordnete Technik hellt sich mit dieser Rallye spürbar auf. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus nämlich an Fahrt auf dem Weg zur nächsten charttechnischen Hürde. Schließlich ergibt sich derzeit nur noch eine Differenz von rund zehn Prozent zum 4-Wochen-Hoch. Dieser bedeutende Umkehrpunkt liegt bei 24,85 EUR. Bullen und Bären kämpfen also mit harten Bandagen.

Investoren, die an die langfristige Perspektive denken, bekommen durch den 200er-Durchschnittskurs derzeit keine Bestätigung. Aus diesem Blickwinkel ist nämlich eine weitere Rallye unwahrscheinlich, weil der Indikator bei 31,44 EUR steht. Aber dass die Kurse auch Abwärtstrends positiv überraschen können, beweist PLUG POWER heute wieder einmal in beeindruckender Art und Weise.

Fazit: PLUG POWER kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.