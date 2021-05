Die Fed verliert an zwei Fronten die Kontrolle: die erste Front sind die Kryptowährungen bzw. die dahinter stehende Technologie. Gestern hat Powell als Chef der Fed eine Rede gehalten, die tief blicken läßt

Die Fed verliert an zwei Fronten die Kontrolle: die erste Front sind die Kryptowährungen bzw. die dahinter stehende Technologie. Gestern hat Powell als Chef der Fed eine Rede gehalten, die tief blicken läßt: auch hier ist die US-Notenbank hinter der Kurve! Die zweite Front ist das QE: die massive Emission neuer Staatsanleihen durch die US-Regierung wird teilweise durch das QE der Fed absorbiert - aber die US-Notenbank gibt über Reverse Repos diese Staatsanleihen wieder zurück in den Markt und überfordert damit die US-Banken. Kommt bald eine neue Repo-Krise auf uns zu? Die Aktienmärkte sind derzeit in einer Seitwärtsrange gefangen..

