Hiddensee: Zu jeder Jahreszeit eine Reise wert!

Die kleine Insel Hiddensee in der Ostsee: Hier fühlt sich jeder wohl, der sich nach Erholung, Natur und Kultur sehnt – und das zu jeder Jahreszeit!

Die Anreise zu der Wohlfühl- und Kulturinsel, die von ihren Einwohnern gerne „Dat söte Länneken“, also »Das süße Ländchen« genannt wird, erfolgt mit der Fähre aus Schaprode auf Rügen oder aus Stralsund. Obwohl rund 50.000 Touristen jährlich nach Hiddensee kommen, bemüht sich die Insel, ein Ort der Entschleunigung zu bleiben.

Nur 16,8 Kilometer lang und 3,7 Kilometer breit ist die kleine Insel Hiddensee in der Ostsee. Mit ihren 998 Einwohnern liegt sie westlich vor Rügen und gehört zum Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern. Die knapp 19 Quadratkilometer große Insel begeistert seit mehr als 100 Jahren Dichter, Maler, Schauspieler und Künstler. Große Namen machten hier schon Urlaub – darunter Franz Kafka, Bert Brecht, Rainer Maria Rilke, Erich Kästner, Albert Einstein und Sigmund Freud. Hier fühlt sich jeder wohl, der sich nach Erholung, Natur und Kultur sehnt – und das zu jeder Jahreszeit!

Auf Hiddensee gibt es keinen privaten Autoverkehr. Fortbewegung erfolgt hier zu Fuß, mit dem Rad oder mit Pferden. Keine Hektik und kein Stau – einfach treiben lassen, dem Meeresrauschen und dem Pfeifen des Windes lauschen und die Seele baumeln lassen. Dazwischen etwas Kultur schnuppern oder an einem der kilometerlangen Sandstrände baden oder spazieren gehen. Die Insel ist etwas für Naturliebhaber, die sich an den vielen Pflanzen und Tieren, den reizvollen Küsten, Mooren, Wäldern und Heidelandschaften erfreuen können. Nicht nur Menschen, sondern auch Kraniche haben die Insel für sich entdeckt, denn sie gilt als einer der bedeutendsten Rastplätze für Kraniche.

Ein Urlaub auf der Insel Hiddensee verspricht ein einzigartiges Natur- und Kulturerlebnis – fernab von den Tourismushochburgen an der übrigen Ostsee.

Hiddensee erleben von Nord nach Süd!

Ort Grieben

Grieben ist der nördlichste, kleinste und gleichzeitig älteste Ort auf Hiddensee. Von der zwei Kilometer langen Bucht im Nordosten blickt man auf die Boddenlandschaft und den Leuchtturm. Der ruhige und abgelegene Ort mit dörflichem Charakter ist der ideale Ausgangspunkt für Wanderungen über den Hochuferweg bis zum Leuchtturm. Der Name Grieben stammt von dem slawischen Wort „grib“ für Pilz ab. Deshalb können an vielen Stellen heute noch Champignons gefunden werden.

Leuchtturm Dornbusch

Das Wahrzeichen Hiddensees liegt ganz im Norden der Insel, im Kloster-Hochland, auf einem 72 Meter über dem Meer ansteigenden Dornbuschhügel, auch „Leuchtfeuer Dornbusch“ genannt. Der 1888 in Betrieb genommene Leuchtturm strahlt sein Licht in einer Höhe von 100 Metern etwa 45 Kilometer hinaus auf die offene Ostsee. Für die Küstenschifffahrt in der Ostsee dient er als wichtige Orientierung. Bei trockenem Wetter und bis Windstärke 6 kann der 28 m hohe Ziegelbau-Turm bestiegen werden.

Ort Kloster

Der Ort Kloster gibt als das kulturelle Zentrum von Hiddensee. Unter anderem findet man hier das Heimatmuseum, die Inselkirche und das Grab des 1946 verstorbenen Schriftstellers und Nobelpreisträgers Gerhart Hauptmann. Sein einstiges Sommerhaus „Haus Seedorn“ ist im Originalzustand erhalten und kann als Museum besichtigt werden. Kloster ist ein wunderschönes Fleckchen Natur, das Seebad, Künstlerkolonie, Bauerndorf und Feriendomizil in sich vereint.

Heimatmuseum Hiddensee

In einem der ältesten Gebäude in Kloster befindet sich das Heimatmuseum Hiddensee. Die Dauerausstellung, die sich mit dem Leben der Menschen auf der Insel befasst, wird durch jährlich wechselnde Ausstellungen ergänzt. Das wertvollste Exponat ist eine Replik des Hiddenseer Goldschatzes. Das Archiv des Heimatmuseums eignet sich mit seinen Akten, Ausstellungsgegenständen und unzähligen Fotografien für umfangreiche Recherchearbeiten.

Nationalparkhaus Hiddensee

Das reetgedeckte Nationalparkhaus liegt zwischen Vitte und Kloster und ist Teil des größten Nationalparks Mecklenburg-Vorpommerns. Der Park umfasst eine Landfläche von 118 Quadratkilometern und ein Wasserareal von 687 Quadratkilometern. Dazu gehören Inseln, Halbinseln, Ostsee und Boddenlagunen sowie Sandbänke zwischen Fischland und Hiddensee. Besonders interessant sind die tägliche Landabtragung und Neulandbildung durch den Wind. In der Nationalparkausstellung kann man auf 80 Quadratmetern in die Welt rund um Hiddensee eintauchen und viel Wissen erkunden. Neben der Ausstellung befindet sich der Erlebnispfad „De Lütt Küst“.

Ort Vitte

Vitte ist der größte Ort und das Zentrum der Insel Hiddensee. Hier findet man entlang der Hauptstraße viele kleine Läden und Gaststätten. Im Hafen von Vitte liegen die Fischerboote und hier verläuft auch der Deich, der als Küstenschutz dient. Zu sehen gibt es in Vitte einiges, wie zum Beispiel das Rathaus, die alte Windmühle oder die „Blaue Scheune“, die der Malerin Henni Lehmann gehörte und jetzt als Galerie genutzt wird.

Asta-Nielsen-Haus

Das runde Gebäude „Karusel“ in Vitte ist ein als Architekturdenkmal im Original erhaltenes Haus. Dort wohnten der Bauhaus-Architekt Max Taut und die Stummfilm-Diva Asta Nielsen, deren Leben und Wirken in einer Ausstellung dokumentiert ist. Heute können Brautpaare im Trauzimmer die Aussicht auf den Leuchtturm und den Hafen Kloster genießen.

Seebühne Hiddensee

Im Sommer finden auf der Seebühne Hiddensee in Vitte Aufführungen für die ganze Familie statt. Gegründet wurde die Seebühne im Jahr 1998 als Sommerspielstätte des Homunkulus-Figurentheaters Berlin. Seit der Neugründung 2004 ist die Seebühne ein maritimes Kammertheater.

Zeltkino Vitte

Das Zeltkino Hiddensee am Achernt Diek in Vitte zeigt Arthouse-Filme und Sommerkomödien für Erwachsene und Kinder. Neben dem Kinobetrieb fungiert das Zeltkino auch als Heimatbühne für das Kabarett „Lach- & Nordlichter“ und für Kabarettisten und Bands aus der Heimat. Der Kulturtreffpunkt ist mit seinem maritimen, einfachen Flair sehr beliebt.

Fischereimuseum Neuendorf

In dem ehemaligen Reusenschuppen „Lütt Partie“ in Neuendorf, dem südlichsten Ort der Insel, befindet sich das Fischereimuseum. Viele Ausrüstungsgegenstände, Fotos und Schautafeln berichten über die Fischereigeschichte und das Fischerhandwerk. Besonders zu empfehlen ist die Teilnahme an einer Führung durch echte Fischer, die den Fischeralltag authentisch erzählen. Hier erleben Besucher Fischereigeschichte zum Anfassen.

Reusenschuppen Groot Partie

Der sanierte Reusenschuppen aus dem Jahr 1884 bietet eine kleine Ausstellung zu den Fischern und Fischen in Hiddensee. Dazu finden wechselnde Ausstellungen und regelmäßige Lesungen und Vorträge rund um das Thema Fischereigeschichte der Insel statt. Abends werden in der Groot Partie Livekonzerte und Kabarettvorstellungen angeboten. Wer den Reusenschuppen tagsüber besichtigt, kann im Museumscafé einen selbstgebackenen Kuchen mit Kaffee genießen.

Leuchtfeuer Gellen

Ganz im Süden der Insel, auf dem Gellen, steht ein kleiner, nur 12 Meter hoher, Leuchtturm, der 1905 erbaut wurde. Der „Kleine Leuchtturm“ besteht aus rot und weiß angestrichenen Eisensegmenten und steht auf einem Steinsockel. Sein Quermarkenfeuer ist ein feststehendes Licht, das in einem Umkreis von 360 Grad strahlt und bei Dunkelheit gleichmäßig blinkt. Es dient der Küstenschifffahrt als Ansteuerungssignal für das Fahrwasser Gellenstrom von der Ostsee Richtung Stralsund.

Badestrände

In Hiddensee findet man einen auf 17 Kilometern zugänglichen Ostseestrand. Wer auf glasklares Wasser, gelblich-weiß schimmernden Sand und eine weite Dünenlandschaft steht, wird hier sein Lieblingsörtchen finden. Die Badestrände werden regelmäßig gereinigt und das Badewasser vom Gesundheitsamt geprüft. Wer es lieber natürlich mag, macht einen Spaziergang an den Naturstränden, denn hier gibt es Muscheln, Algen, Seegras und sogar Bernstein in einer naturbelassenen Umgebung zu entdecken.

