Anlegerverlag Nel ASA sprengt heute alle Grenzen! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 21.05.2021, 10:32 | 242 | 0 | 0 21.05.2021, 10:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Einen solchen Tag haben die Anteilseigner von Nel ASA schon lange nicht mehr erlebt. Die Aktie liegt immerhin rund zwei Prozent in der Gewinnzone. Nach diesem Anstieg kostet das Papier nun 1,73 EUR. Doch bleiben die Bullen auch in den kommenden Tagen am Ruder? Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir einen ausführlichen Sonderreport zu Nel ASA erstellt, den Sie hier kostenlos abrufen können. Die Ausgangslage bleibt trotz des Anstiegs kritisch. Denn die Aktie liegt nach wie vor nur knapp oberhalb einer wichtigen Haltezone. Zuletzt lag dieser Tiefpunkt bei 1,57 EUR. Die Spannung bei Nel ASA ist also kaum zu überbieten. Investoren, die eher das große Bild im Blick haben, müssen gegen den GD200 kämpfen. Danach notiert Nel ASA in Abwärtstrends, denn dieser Durchschnittskurs befindet sich bei 2,45 EUR. Aber dass selbst in Abwärtstrends immer mal wieder Überraschungen auf der Oberseite einkalkuliert werden müssen, belegt der heutige Tag wieder einmal recht eindrucksvoll. Fazit: Wie es bei Nel ASA weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport. Hier kostenfrei lesen.





