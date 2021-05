Erst zu Wochenbeginn thematisierten wir an dieser Stelle die überaus spannende Konstellation im Philadelphia Gold/Silver Index, der im Übrigen aus charttechnischer Sicht auch besser aussieht, als der Arca Gold Bugs Index

Lesen Sie hierzu unseren Kommentar vom 20.05. „Arca Gold Bugs Index: Index erreicht wichtiges Niveau“

Kommen wir auf den Philadelphia Gold/Silver Index zurück.

In unserer betreffenden Kommentierung vom 17.05. unter anderem „[…] Der Index knackte den Widerstand von 150 Punkten. Es kreierte sich das zuletzt noch vermisste Aufwärtsmomentum. Der obere Chart zeigt deutlich, wohin die Reise gehen muss. Der Philadelphia Gold/Silver Index muss über den zentralen Widerstandsbereich von 160 / 165 Punkte. Sollte dieses Unterfangen gelingen, würde sich weiteres Aufwärtspotential eröffnen. In diesem Fall stünde einer Ausdehnung der Bewegung in Richtung 170 Punkte nicht mehr viel im Wege. Bei entsprechenden Rahmenbedingungen könnte es sogar in Richtung 190+ Punkte gehen. Hier liegt das markante Zwischenhoch aus dem September 2012. Auf der Unterseite gilt hingegen weiterhin: Unter die 140 Punkte sollte es nicht mehr gehen. Anderenfalls muss die Lage neu bewertet werden.“



Der Philadelphia Gold/Silver Index lancierte unter der Woche eine vielversprechende Attacke auf den Widerstandsbereich von 165 Punkten. Bis auf 167 Punkte konnte sich der Index vorschieben, ehe ihn erste Gewinnmitnahmen zur vorläufigen Umkehr zwangen.

Damit befindet sich der Philadelphia Gold/Silver Index in einer heiklen Lage. Die nächsten Handelstage werden zeigen müssen, ob es ihm noch einmal gelingen kann, die notwendige Kraft dafür aufzubringen, um auf der Oberseite eine Entscheidung herbeizuführen. Hierzu muss es über die 167 Punkte; noch besser deutlich über die 170 Punkte gehen.

Die Rahmenbedingungen sind weiterhin gut. Gold und Silber präsentieren sich aktuell in exzellenter Verfassung. Um das Aufwärtsmomentum nicht zu gefährden, sollte Philadelphia Gold/Silver Index nun im besten Fall nicht mehr unter die 150 Punkte abtauchen.