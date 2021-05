Am Mittwoch wollte der Pharma-Riese Bayer unter das Glyphosat-Thema endlich einen Schlussstrich ziehen. In einer Art Sammelvergleich wollte sich der Pharma-Riese mit allen jetzigen (und auch zukünftigen) Klägern auf einmal einigen. Doch daraus wurde nichts. Denn das US-Gericht befand den Vergleichsentwurf für nicht gut genug und zwingt Bayer nun zu Nachbesserungen. Gestern haben nun die Analysten zahlreicher Großbanken ihre etwas überraschenden Bewertungen abgegeben…

Denn die Big Player ändern quasi nichts an ihrer Bayer-Einschätzung! So hält Morgan Stanley an der Einschätzung „overweight“ und dem Kursziel von 71 Euro fest. Auch Goldman Sachs bleibt bullish für die Aktie mit einer Kaufempfehlung und ebenfalls einem Kursziel von 71 Euro. Noch einen Schritt weiter geht UBS. Denn die Schweizer sehen Bayer sogar bei 85 Euro – und geben entsprechend ebenfalls eine Kaufempfehlung ab.

Ist die Bayer-Aktie also jetzt ein klarer Kauf? Oder müssen vielleicht doch noch Rückschläge einkalkuliert werden?