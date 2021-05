Anlegerverlag Schiebt sich Nel ASA jetzt wieder an Plug Power vorbei? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 21.05.2021, 11:48 | 97 | 0 | 0 21.05.2021, 11:48 | Foto: www.anlegerverlag.de „Endlich“ werden viele Nel ASA-Aktionäre beim Blick auf die heutige Kurstafel sagen. Endlich kommt auch der norwegische Elektrolysespezialist wieder in Schwung. Immerhin verbessert sich die Aktie heute um über vier Prozent und setzt sich damit oberhalb von 1,70 Euro fest. In den vergangenen Tagen standen die Norweger permanent im Schatten des amerikanischen Brennstoffzellenherstellers Plug Power. Denn Plug Power befindet sich seit knapp zwei Wochen in einem regelrechten Höhenflug und konnte in diesem Zeitraum schon fast 50 Prozent zulegen. Damit haben die Amerikaner die Norweger deutlich hinter sich gelassen, die kaum von der Stelle gekommen sind. Wechselt die Favoritenrolle der beiden Hoffnungsträger der Wasserstoffbranche jetzt erneut? Oder wird Plug Power nachlegen? Empfehlung für Anleger: In den vergangenen Tagen sah es so aus, als sei Plug Power die bessere Wahl. Doch stimmt das wirklich? Welcher Wert hat mittelfristig das größere Potenzial? Um diese Fragen zu beantworten haben wir die gesamte Branche einmal auf den Prüfstand gestellt. Die Ergebnisse unserer Analyse können Sie angesichts der dramatischen Ereignisse heute ausnahmsweise kostenfrei abrufen. Einfach hier klicken.





