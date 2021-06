Märkte am Freitag: DAX legt weiter zu – Continental-Aktie im Aufwind

Nach einem kräftigen Vortages-Gewinn konnte der DAX am Freitag erneut Kurszuwächse verbuchen und sich Richtung Allzeithoch bewegen.

Nach einem kräftigen Kursgewinn von 1,7 Prozent am Vortag legte der DAX am Freitag weiter zu. Das wichtigste deutsche Börsenbarometer kletterte um 0,4 Prozent auf den Schlussstand von 15.437 Punkten. Damit nähert sich der Index seinem Allzeithoch bei 15.538 Zählern an.

Auch in den USA fand die Aktienmarkterholung am Freitag eine Fortsetzung. Ein zweiter Gewinntag in Folge könnte die jüngsten Inflationssorgen ein wenig vertreiben. Allerdings fand die Erholung nicht auf breiter Front statt, da die Tech-Werte dieses Mal nicht ganz mitzogen und der Nasdaq100 zeitweise den Rückwärtsgang einlegen musste.