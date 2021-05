Fury Goldmines, Canada Nickel, Skeena Resources und Trillium Gold. Spitzenbohrergebnisse und bei Canada Nickel steht die Vormachbarkeitsstudie an! Trillium bald Übernahmekandidat für Evolution Mining?

Die Edelmetallpreise steigen und die Kryptowährungen zieht es in den Keller. Das derzeitige Momentum liegt eindeutig bei Gold und Silber. Gold hat die wichtige Marke von 1.800 USD je Unze überschritten und somit das höchste Niveau seit mehr als 3 Monaten geknackt. Doch das sollte nur ein Zwischenstopp auf dem Weg zur 2.000er Grenze und darüber sein.

Ähnlich positive Nachrichten kommen aus dem Bereich der Explorer und Produzenten.

Fury Gold Mines macht den Anfang und konnte sensationelle Ergebnisse seiner Bohrungen vorweisen. 4 der 5 Bohrlöcher in der Snake Lake-Struktur einen Kilometer (km) östlich der bekannten Ressource in der Lagerstätte Eau Claire im Gebiet Eeyou Istchee in der Region James Bay in Quebec sind nun analysiert und beinhalten hochgradige Gold-Werte. Ein Bohrloch durchteufte 94,1 g/t Gold auf 0,5 Meter und verlängerte somit die hochgradige Mineralisierung 840 Meter neigungsabwärts. Ein anderes Bohrloch durchteufte 7,51 g/t Gold auf 2 Meter, was einen 150 m langen Step-Out von historischen hochgradigen Bohrlöchern darstellt. Darüber hinaus wurde ein neuer mineralisierter Horizont zwischen den Strukturen Eau Claire und Snake Lake identifiziert, wo Abschnitte mit 19,6 g/t Gold auf 0,5 Meter und 2,85 g/t Gold auf 5 Meter durchschnitten wurden. Diese Abschnitte befinden sich in einem Gebiet, in dem Quarz-Feldspat-Porphyr-Gänge mit reichlich Quarz-Turmalin-Adern verbunden sind. Das Interessante daran ist, dass diese geologische Umgebung und der Stil der Mineralisierung der Lagerstätte Eau Claire ähnlich sind. Die Identifizierung eines dritten Mineralisierungshorizonts erweitert das Unzenprofil dieses Gebiets erheblich!

Neues Geld zur Finanzierung der Explorations- und Entwicklungsaktivitäten auf dem Projekt Eskay Creek und dem Goldprojekt Snip hat Skeena Resources erhalten. Unter vollständiger Ausübung der 15%igen Mehrzuteilungsoption konnten somit 57,5 Millionen CAD an neuem Geld aus einem öffentlichen Bought-Deal-Angebot eingenommen werden.

Eine neue Entdeckung auf seinem Optionsgrundstück MacDiarmid konnte Canada Nickel bekannt geben. Dabei ergaben die ersten 3 Bohrlöcher signifikante Abschnitte mit mineralisiertem Dunit, ähnlich der durchschnittlichen Mineralisierung, die beim ersten Erfolg in Crawford Township entdeckt wurden. Das Projekt MacDiarmid befindet sich 15 Kilometer westlich der Weltklasse-Mine Kidd Creek und 23 Kilometer südwestlich der ersten Entdeckungen des Unternehmens in Crawford Township. Das Nickel-Kobalt-Sulfid-Projekt Crawford befindet sich im Herzen des produktiven Bergbaulagers Timmins-Cochrane in Ontario, Kanada, und grenzt an eine gut etablierte, bedeutende Infrastruktur, die mit über 100 Jahren regionaler Bergbautätigkeit verbunden ist. Weitere Bohrergebnisse werden folgen. Nächstes Highlight wird die Veröffentlichung der Ergebnisse der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung für Crawford am 25. Mai 2021 sein.

Trillium Gold’s Bohrergebnisse der nächsten sechs Bohrlöcher in der Zone Newman Todd ergaben sensationelle Werte von bis zu 66,40 g/t Gold über 1,0 Meter. Weitere bedeutende Abschnitte umfassen 39,95 g/t Gold auf 0,6 Metern, 5,84 g/t Gold auf 2,65 Metern und 10,1 g/t Gold auf 0,7 Metern. Somit konnte die Zone Newman Todd um weitere 150 Meter in Richtung Südwesten erweitert werden. Die signifikanten Abschnitte, die hier gefunden wurden, deuten alle darauf hin, dass das Potenzial für Infill-Bohrungen und die Erweiterung der Mineralisierung entlang des Streichens und in der Tiefe weiterhin vielversprechend ist und dass die gesamte NT-Struktur von hochgradigem Gold durchdrungen ist. Die gesamten gemeldeten Bohrungen bei Newman Todd in den Jahren 2020 und 2021belaufen sich mittlerweile auf 10.505 Meter in 24 Bohrlöchern. Weitere Bohrungen wurden abgeschlossen und werden veröffentlicht, sobald die Untersuchungsergebnisse vorliegen und verifiziert sind. Die Zone Newman Todd ist auf dem besten Weg zur nächsten offen abbaubaren Lagerstätte in Red Lake zu werden!

