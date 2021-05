Schützen Sie sich! Kupfer befindet sich am Allzeithoch, Silber steht vor dem Ausbruch und im Goldmarkt kommt das Übernahme-Karussell ins Rollen. Diese Aktien gehören jetzt in ihr Depot!

Kupfer am Allzeithoch, Silber im Attacke-Modus und Übernahmen im Goldsektor

Am 24. und 25. Mai 2021 geht es los.

28 Firmen und zehn namhafte Experten werden sich an zwei Tagen auf der virtuellen Konferenz Deutsche Goldmesse 2021 präsentieren.

Für Anleger ist das die Chance, die Unternehmen unter die Lupe zu finden, die jetzt ins Depot gehören.

Denn: Der Kupferpreis hat gerade sein Allzeithoch aus dem Jahr 2011 erreicht; Silber befindet sich auf dem Weg zur 30 Dollar-Marke.

Und im Goldmarkt geht es jetzt erst mit den Übernahmen so richtig los. Die Produzenten füllen derzeit ihre Kassen in hohem Tempo auf und suchen lukrative Übernahmeziele. Dank dem absehbaren Ende der Pandemie dürften die großen Goldminer nun wieder Goldprojekte besuchen und auf Einkaufstour gehen. Was 2020 nicht ging, wird nun nachgeholt.

Heiße Übernahmekandidaten: Corvus Gold, Moneta Porcupine und mehr!

Zu den heißesten Übernahmekandidaten zählt Corvus Gold. Nicht nur starke Bohrergebnisse, sondern vor allem eine Vereinbarung mit Großaktionär AngloGold Ashanti hat die Gerüchteküche angeheizt. Die Südafrikaner gewähren Corvus einen Kredit, im Gegenzug darf Corvus 90 Tage mit niemanden über einen Verkauf seiner beiden Gold-Assets in Nevada verhandeln. Corvus-CEO Jeff Pontius wird am Montag, den 24. Mai, um 17:45 Uhr deutscher Zeit sein Unternehmen präsentieren und auch für Fragen zur Verfügung stehen.

Mit Moneta Porcupine steht auch am Dienstag ein Übernahmekandidat (14:45 Uhr) auf dem Programm. Das Unternehmen exploriert eine der größten Gold-Liegenschaften im berühmten Timmins Goldcamp. Zusammen mit dem Milliardenkonzern Kirkland Lake Gold betreibt man im Joint Venture das Garrison-Projekt. Kirkland Lake hat nach der Übernahme nun wieder die Mittel und die Ressourcen, um die nächste Übernahme anzugehen und gilt als „natürlicher“ Aufkäufer.

Die Vorträge der Unternehmenslenker werden übrigens alle simultan ins Deutsche übersetzt!

Sie können sich hier kostenlos für die Deutsche Goldmesse 2021 anmelden!

Vom jungen Explorer bis zum milliardenschweren Goldproduzenten!

Zu Corvus und Moneta gesellen sich insgesamt 26 weitere Firmen aus den Bereichen Silber, Gold, Kupfer und Uran. Mit dabei ist der milliardenschwere Konzern Endeavour Mining, der inzwischen zu den zehn größten Goldproduzenten der Welt gehört.

Daneben werden auch NexGen Energy (Uran), Highflyer Palladium One Mining oder auch die Silberunternehmen GR Silver Mining und Defiance Silver mit dabei sein.

Die Palette reicht vom jungen Explorer District Metals, der in Schweden aktiv Basismetalle exploriert, bis zum Goldproduzenten Endeavour, der auf einen Börsenwert von satten 4,4 Mrd. Euro kommt.

Wie üblich werden alle englischen Vorträge simultan ins Deutsche übersetzt.

Zehn Experten und ihre Einschätzung zum Markt

Die größte Mining-Konferenz Deutschlands bietet zudem zehn namhafte Key Note Speaker. Mit dabei sind unter anderem Dr. Thorsten Polleit; der Chefvolkswirt der Degussa wird die Konferenz am Montag um 13 Uhr eröffnen.

Zu den weiteren Redner gehören der Vermögensverwalter Christian Vartyan, Josh Crumb (Goldmoney), und der auch in Deutschland populäre First Majestic Silver-Gründer und CEO Keith Neumeyer.

Am zweiten Tag steigen dann Bestseller-Autor Marc Friedrich, die bekannte Journalistin Jessica Schwarzer, die Fondsberaterin Nicole Adshead-Bell, Chris Taylor, CEO der Erfolgsgeschichte Great Bear Resources sowie Mining-Legende und Milliardär Ross Beaty (u.a. Pan American Silver) in den Ring.

Auch die Vorträge der prominenten Redner aus Nordamerika werden simultan ins Deutsche übersetzt.

Deutsche Goldmesse 2021: Das Programm vom 24. Mai 2021

Deutsche Goldmesse 2021: Das Programm vom 25. Mai 2021