Wow – dieses Ziel ist wirklich der Wahnsinn. Die Deutsche Telekom plant die Anhebung ihrer Dividendenzahlung von 1,20 Euro auf 1,75 Euro je Aktie. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau bei rund 17 Euro wäre das eine Dividendenrendite von unglaublichen 10 Prozent! So jedenfalls hat es der Magenta-Konzern auf dem gestrigen Kapitalmarkttag in Bonn angekündigt. Möglich werden soll dies mit deutlichem Unternehmenswachstum.

So hat die Telekom angekündigt bis 2024 an der Umsatzschraube zu drehen. Man wolle in den kommenden Jahren jährlich um ein bis zwei Prozent wachsen. Noch deutlicher soll allerdings an der Gewinnmarge geschraubt werden. Denn der Konzern hat vor das bereinigte EBITDA AL (After Leasing) pro Jahr um bis zu fünf Prozent zu steigern. Man wolle den Konzern mit nachhaltigem Wachstum in die Zukunft führen, gab Konzernchef Tim Höttges an.

Fazit: Ist die Aktie damit für Dividendenjäger interessant? Oder sind Kursabschläge zu befürchten, die diese geplanten Ausschüttungen vielleicht sogar auffressen?