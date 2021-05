Nel ASA schaltet endlich wieder in den Vorwärtsgang. Nachdem die Aktie zuletzt wochenlang unter Beschuss stand und Aktionäre teilweise heftige Rückschläge hinnehmen mussten, geht es jetzt endlich wieder vorwärts. Alleine heute verbessert sich der Kurs um über vier Prozent. Damit kämpft sich die Aktie zurück über die Marke von 1,70 Euro und scheint nun Kurs auf die wichtige Hürde von zwei Euro zu nehmen.

Es war schon heftig, welchen Turbulenzen Anleger hier zuletzt ausgesetzt waren. Allein in den vergangenen drei Wochen fiel der Kurs des norwegischen Elektrolysespezialisten in der Spitze um fast 40 Prozent. Konnte sich Nel ASA in der allgemeinen Krise der Wasserstoff-Aktien seit Ende Januar zunächst noch gut behaupten, ist diese hohe relative Stärke spätestens seit Anfang Mai verflogen. Doch jetzt könnten die Norweger wieder an bessere Zeiten anknüpfen.

