Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung (25.04.) unternahm SAP den Versuch, das massive Widerstandscluster 120 / 123 Euro zu durchbrechen. Der Vorstoß blieb letztendlich erfolglos. Die Aktie musste sich zurückziehen, scheint nun aber einen erneuten Anlauf vorzubereiten…

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Die Aktie brach Anfang April über die Zone 110 / 111 Euro aus und initiierte einen Vorstoß in Richtung des nächsten relevanten Widerstandsbereiches bei 120 / 123 Euro. Die 200-Tage-Linie konnte zwischenzeitlich ebenfalls zurückerobert werden, was das Chartbild zusätzlich aufhellte. Nun gilt es! Um die Bodenbildung abzuschließen, muss SAP die Erholung über die Zone 120 / 123 Euro ausdehnen. Gleichzeitig besteht mit Erreichen der Zone ein erhöhtes Risiko einsetzender Gewinnmitnahmen. Rücksetzer sollten im besten Fall auf 110 Euro begrenzt bleiben. Sollte es darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden.“



Nach dem Scheitern an der Widerstandszone 120 / 123 Euro entwickelte sich rasch Abwärtsmomentum. Die Zone um 110 Euro geriet daraufhin in den Fokus. Die Aktie konnte jedoch Schlimmeres verhindern und parierte die Attacke auf der Unterseite. Mittlerweile hat sich SAP auf knapp 115 Euro vorkämpfen können.

Das aktuelle Kursniveau ist von großer Bedeutung, verlaufen in diesem Bereich doch sowohl die 38-Tage-Linie und die 200-Tage-Linie als auch der kurzfristige Abwärtstrend. Ein signifikanter Vorstoß über die 115 Euro könnte der Aktie den Weg in Richtung 120 / 123 Euro ebnen. Um die Aufwärtsbewegung zu reaktivieren, muss es für SAP aber unverändert über die 120 / 123 Euro gehen. Auf der Unterseite wäre hingegen bei einem Rücksetzer unter die 110 Euro bereits Vorsicht geboten.