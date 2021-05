Die letzten größeren Höchststände markierte Newmont bei 72,42 US-Dollar Ende 2011 und ging in eine steile Korrektur über. Dabei kamen Abschläge auf 15,39 US-Dollar zustande. Erst dort drehte der Wert Ende 2015 wieder zur Oberseite ab und konnte ein erstes Verlaufshoch bei 46,07 US-Dollar etablieren. Nach einer mehrere Jahre andauernden Seitwärtsphase um 30,00 US-Dollar konnte schließlich Ende 2020 ein Rücklauf zurück an die Hochs aus 2011 initiiert werden. Nach einer gewöhnlichen Konsolidierungsphase innerhalb eines abwärts gerichteten Trendkanals und bullischer Flagge kam es schließlich zu Beginn von 2021 zu einem dynamischen Ausbruch und Anstieg an 75,00 US-Dollar.

Vielversprechende Ausgangslage

Die nächsten Zielmarken für Newmont können jetzt nur noch rechnerisch ermittelt werden, hierzu kann beispielsweise das Fibonacci-Retracement um 138,2 % sowie der Kursmarke von 94,21 US-Dollar herangezogen werden. Voraussetzung für einen derartigen Anstieg ist jedoch ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb von 72,42 US-Dollar. Nur dieser dürfte das angepasste Aufwärtspotenzial freisetzen, Anleger könnten anschließend den Anstieg über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KE66XB nachhandeln. Sollten Bullen mit dem Vorhaben jedoch scheitern und das Papier unter 70,00 US-Dollar wieder zurückfallen, müssten Abschläge zunächst in den Bereich von 65,53 US-Dollar einkalkuliert werden. Darunter bliebe ein Test des EMA 50 bei 60,59 US-Dollar nicht aus. Bei weiterem Konsolidierungsbedarf könnte es sogar auf rund 55,00 US-Dollar abwärts gehen.