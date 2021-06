NanoRepro hat die Bilanz für das Jahr 2020 vorgelegt. Aufgrund der Aufnahme von Covid-19 Tests in das Produktangebot konnten die Marburger ihren Umsatz auf 16,9 Millionen Euro vervielfachen. Das Unternehmen ist ein großer Profiteur der Pandemie: Die Covid-19 Tests machten mit 15,7 Millionen Euro mehr als 90 Prozent des Umsatzes aus, das restliche Portfolio der Gesellschaft an medizinischen Selbsttests blieb blass wie in den Jahren ...