In den letzten Wochen traten jedoch Konsolidierungs- bzw. Korrekturtendenzen immer deutlicher zu Tage. Die Anfang Mai präsentierten Quartalsergebnisse vermochten es unterm Strich nicht, die Kursrally noch einmal zu stimulieren.

Die Aktie von The Scotts Miracle-Gro lieferte bis Anfang April eine imposante Vorstellung. Im Ergebnis lief sie über die Marke von 250 US-Dollar und krönte damit ihre fulminante Aufwärtsbewegung, die Anfang Juli des vergangenen Jahres im Bereich von 125 US-Dollar begann…

Bleiben wir gleich bei den charttechnischen Aspekten.

Der obere Chart zeigt deutlich, dass die The Scotts Miracle-Gro mit dem Verlust der 225er Unterstützung einen weiteren Rückschlag hinnehmen musste. Nun muss es um Schadensbegrenzung gehen. Vor diesem Hintergrund sollte es tunlichst nicht mehr signifikant unter die Marke von 200 US-Dollar gehen. Hier verläuft eine wichtige Horizontalunterstützung, die zudem kurzfristig von der heraneilenden 200-Tage-Linie verstärkt wird.

Aus charttechnischer Sicht gilt: Die Aktie muss über 250 US-Dollar, um ein frisches Kaufsignal zu generieren und darf auf der Unterseite nicht unter die 200 US-Dollar zurücksetzen, um hier nicht in Bedrängnis zu geraten. Anderenfalls wird eine Neubewertung notwendig.

Auf die Anfang Mai präsentierten Quartalsergebnisse (3-Monats-Zeitraum zum 03.04.2021) gehen wir detailliert in unserer anstehenden E-Mail-Ausgabe ein. Darin beleuchten wir auch auch das Abschneiden der „Cannabis-Sparte“ des Unternehmens; Hawthorne Gardening.

The Scotts Miracle-Gro hatte Hawthorne Gardening in den letzten Jahren über Zukäufe gestärkt und zu einem wichtigen Anbieter auf dem Markt für Beleuchtungs- und Hydrokultursysteme ausgebaut. Hawthorne Gardening entwickelte sich in der Vergangenheit zu einem starken Umsatztreiber für das Unternehmen. Insofern stand die Entwicklung von Hawthorne Gardening im aktuellen Berichtszeitraum auch ganz besonders im Fokus der aktuellen Zahlenveröffentlichung.