NEW YORK (dpa-AFX) - Die Erholung an der Wall Street dürfte sich am Freitag zunächst fortsetzen. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial rund eineinhalb Stunden vor dem Handelsstart rund 0,4 Prozent höher auf 34 230 Punkte. Den Nasdaq 100 als Auswahlindex der gleichnamigen Technologiebörse sieht IG ähnlich deutlich im Plus bei 13 546 Punkten.

Damit liegt zumindest das Kursbarometer der großen Tech-Werte auch auf Wochensicht wieder vorn, nachdem es zwischenzeitlich bis auf knapp unter 13 000 Punkte abwärts gegangen war. Sorgen um Inflations- und Zinsentwicklung bestimmten den Kurs somit nicht lange, reichen im Dow allerdings noch für einen leichten Wochenverlust.