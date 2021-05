Die Infektionszahlen hierzulande waren selbst zum Zeitpunkt, als die dritte Welle mit Volldampf über uns hereinbrach, nichts im Vergleich zu dem, was beispielsweise Indien gerade erlebt. Mehrere Hunderttausende Neu-Infektionen täglich zeigen den größten Trumpf, den der CureVac-Wirkstoff gegenüber anderen mRNA-Impfstoffen hat. Denn während die Vakzine von Moderna und insbesondere BioNTech extrem gekühlt werden müssen, kann der Impfstoff von CureVac wochenlang im Kühlschrank gelagert werden.

Angesichts der Temperaturen in den Ländern, in denen die mit Abstand meisten Menschen der Welt leben, könnte genau das in Kürze den Ausschlag zugunsten des CureVac-Impfstoffs geben. Denn die Transport- und insbesondere Kühllogistik ist von entscheidender Bedeutung für die Impfstoff-Versorgung der Menschheit. Es wird also höchste Zeit, dass der CureVac-Impfstoff endlich die Zulassung erhält. Das Unternehmen rechnet spätestens im Juni damit.

Empfehlung für Anleger: Doch trotz dieses gigantischen Potenzials sollten Anleger die Aktie jetzt aber nicht blindlings kaufen. Wir haben die CureVac-Aktie daher einmal genau unter die Lupe genommen und mögliche Einstiegsszenarien skizziert. Diese Analyse können Sie am heutigen Sonntag ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.