Nel ASA ist in den vergangenen Tagen etwas zur Ruhe gekommen. Unternehmensseitig wurde keinerlei neue Meldungen veröffentlicht, sodass der Konzern Zeit hatte, die Situation zu analysieren. Denn trotz Umsatzwachstum wurde der Kurs in den vergangenen Wochen heftig abgestraft. Es scheint, als würden die Anleger Nel ASA ein wenig in Sippenhaft nehmen für andere schwächere Unternehmen aus dem Sektor Wasserstoff.

Am vergangenen Freitag schlug die Nel ASA-Aktie auf einmal bei nur noch 1,57 Euro auf. Das bedeutete ein völlig überzogenes Minus von fast 40 Prozent in nur zwei Wochen. Dort schaltete die Aktie jedoch wieder in den Vorwärtsgang. Heute schickt sich der Kurs an, die Marke von 1,70 Euro zurückzuerobern. Als nächste wichtige charttechnische Hürde müsste Nel dann die Zwei-Euro-Marke überbieten.

Fazit: Bei Nel ASA scheint sich die Situation allmählich wieder zu beruhigen. Angesichts der völlig offenen Ausgangssituation haben wir die Aktie genau unter die Lupe genommen. Herausgekommen ist eine Analyse, deren Ergebnisse Sie heute ausnahmsweise kostenfrei nachlesen können. Einfach hier klicken.