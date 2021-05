Anlegerverlag BioNTec? CureVac? Von wegen! Werfen Sie lieber mal einen Blick auf AstraZeneca! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 21.05.2021, 15:48 | 69 | 0 | 0 21.05.2021, 15:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Hier ist der Meilenstein, den AstraZeneca erreichen möchte, bereits in Reichweite! Man hatte sich vorgenommen, den Mai mit einem Kurswert von 100 Euro abzuschließen. Dieser Wert wird immer greifbarer und ist nur noch etwas mehr als 5 Euro entfernt. Wenn man jedoch in so großen Schritten weitermacht, wird das absolut kein Problem werden! Download-Tipp: Ist die Aktie von AstraZeneca momentan einen Kauf wert?! Diese Aktie wird Ihr Depot möglicherweise langfristig auf die Überholspur führen. Die Kursaussichten sind immer noch gut, wenn man auf die Erfolge der letzten Monate schaut. Für den Sonder-Report zu den Impfstoff-Aktien einfach hier klicken. Wird AstraZeneca also zur Geheimwaffe der Impfstoffaktien in dieser Phase? Das besondere, öffentliche Augenmerk ist momentan eher auf BioNTech gerichtet. Jedoch kann man hier einen grandiosen und kontinuierlichen Aufwärtstrend verzeichnen, der etwas untergeht. AstraZeneca kann trotz seines schlechten Rufes enorm positive Zahlen aus dieser Situation mitnehmen! Diese Aktie scheint ein Geheimtipp zu sein, der momentan sehr gute Renditen abwirft. Wie hoch kann es hier also noch gehen? Das Kursziel von 100 Euro scheint absolut kein Problem zu sein, wenn man mit diesen Schritten weitermachen kann! Deshalb steigt der Kurs auch heute wieder um 0,69 Prozent und 0,65 Euro, wodurch der Kurs auf 94,44 Euro wächst! Fazit: Kann AstraZeneca jetzt weiter in die Höhe schießen? Aber auch andere Impfstoff-Aktien könnten Ihr Depot auf die Überholspur bringen. Einfach hier klicken und die Sonderstudie anfordern, um mehr zu erfahren!





