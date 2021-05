Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien New York Wall Street legt zum Wochenschluss weiter zu Die Erholung an der Wall Street hat sich am Freitag fortgesetzt. Der Dow Jones Industrial stieg um 0,84 Prozent auf 34 371,93 Punkte. Auf Wochensicht deutet sich damit ein minimales Minus an. Sorgen um die Inflations- und Zinsentwicklung hatten den …