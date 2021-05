FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem drastischen Kurseinbruch in dieser Woche sind viele Kryptowährungen am Freitag mit leichten Kursverlusten in das Wochenende gegangen. Da auf den meisten Handelsplattformen auch am Samstag und Sonntag gehandelt wird, bedeutet das nicht, dass jetzt Ruhe einkehrt. Im Gegenteil: An den Wochenenden sind die Kursausschläge an den Kryptomärkten mitunter besonders hoch. Dafür kann es viele Gründe geben, geringere Umsätze könnten einer davon sein.

Die abgelaufene Woche war eine denkwürdige für Bitcoin und die übrigen rund 9900 Digitalwerte. Am Mittwoch waren die Kurse vieler Kryptowährungen so stark wie selten zuvor abgestürzt. Die Verluste bewegten sich meist im zweistelligen Prozentbereich. Innerhalb weniger Stunden wurden mehrere hundert Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung vernichtet. Bitcoin, die älteste und bekannteste Digitalwährung, fiel zeitweise um 25 Prozent oder mehrere Tausend Dollar auf rund 30 000 Dollar zurück. Andere Internetwährungen wie die Nummer zwei Ether traf es noch härter.