Muslimischer Antisemitismus – Folge der Unterstützung des Politischen Islam

Der CSU-Politiker und EU-Abgeordnete Manfred Weber behauptete vor kurzem, dass die AfD eine Mitverantwortung an den antisemitischen Ausfällen im Zuge des Nahost-Konflikts hätte. Man kann der AfD, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, was auch immer unterstellen – doch Webers Logik widerspricht der wahren Geschichte, in der einerseits der Nationalsozialismus und andererseits die deutschen Nachkriegsparteien eine zentrale

Ein Beitrag von Zara Riffler.