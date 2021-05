Den letzten markanten Höhepunkt markierte Chevron Anfang 2018 bei 133,88 US-Dollar und ging anschließend in eine gesunde Konsolidierung über. Diese mündete jedoch Anfang 2020 in einem regelrechten Crash auf 52,97 US-Dollar. Bis zum Frühjahr dieses Jahres konnte sich der Wert jedoch wieder zurück 112,70 US-Dollar erholen, bildete in diesem Bereich jedoch ein Doppelhoch aus. Auch wenn die markante Widerstandszone um 102,45 US-Dollar sowie der EMA 200 zurückerobert werden konnten, drängt sich der Verdacht eines Doppelhochs und damit einhergehender Trendwende auf kurzfristiger Basis an.

Noch im neutralen Bereich

Zwischen 100,00 und 112,70 US-Dollar ist Chevron zunächst als neutral zu bewerten. Ein Kursrutsch unter die dreistellige Marke würde jedoch Korrekturpotenzial an 95,82 sowie den EMA 50 im selbigen Bereich freisetzen. Darunter müssten Abschläge sogar auf rund 85,00 US-Dollar einkalkuliert werden. Für dieses Szenario könnte das Open End Turbo Short Zertifikat WKN MA5KDG zum Einsatz kommen. Für ein mittel- bis langfristige Kaufsignale müsste dagegen ein Niveau von mindestens 118,00 US-Dollar überwunden werden, dann würden Gewinne an 127,34 bzw. 133,88 US-Dollar vorstellbar.