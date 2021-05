Daniel Grieder ist der neue Chef des Modekonzerns Hugo Boss. Gekommen ist er von Konkurrent Tommy Hilfiger und seinen alten Arbeitgeber nimmt er sich direkt als Messlatte: „Es gibt keinen Grund, dass Hugo Boss weniger umsetzen kann als Tommy Hilfiger“ gibt er im Manager Magazin zu Protokoll. Am Ende seiner fünfjährigen Amtszeit soll der Konzern rund fünf Milliarden Euro umsetzen. Das Doppelte vom aktuellen Niveau!

Ehrgeizige Ziele hat Hugo Boss bitter nötig, war der Umsatz doch im Pandemie-Jahr massiv eingebrochen. Über 30 Prozent fehlten am Ende in der Kasse für das vergangene Jahr im Vergleich zum Vorjahr. Doch mit den kernigen Aussagen trifft Grieder jetzt den Nerv der Anleger, die ihm offensichtlich Glauben schenken. Denn mit einem Plus von mehr als sechs Prozent rangiert Hugo Boss heute auf der Kurstafel ganz oben!

