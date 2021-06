Vertikal integrierte Cannabisunternehmen in den USA im Fokus!

News & Fakten zum Cannabis- und Psychedelika-Sektor - Ihre kompakte Fach-Kolumne von Carsten Ringler, Fondsmanager des GF Global Cannabis Opportunity Fund

Marktkommentar und Zusammenfassung der wichtigsten Sektor-News:

Die Aktien aus dem Cannabis- und Psychedelika-Sektor befinden sich weiterhin im Konsolidierungsmodus wie Sie in dem Chart Sektor-ETF’s gut verfolgen können.

Doch es tut sich etwas im Sektor und die Konsolidierungsphase könnte bald von einem neuen Aufwärtsimpuls abgelöst werden.

So wurden in den letzten Wochen vermehrt M&A Transaktionen besonders im nordamerikanischen Cannabis-Sektor bekanntgegeben: z.B.

· HEXO Corp. wird 48North Cannabis übernehmen

· Curaleaf Holdings will Los Suenos Farms übernehmen

· Trulieve Cannabis will für 2,1 Mrd. $ Harvest Health übernehmen

· GrowGeneration will Downriver Hydroponics übernehmen

· Canopy Growth will Supreme Cannabis Company übernehmen

Trulieve Cannabis – eine Kernposition im Fonds ist die vielleicht aussichtsreichste MSO-Cannabisfirma in USA

Das Fondsmangament des GF Global Cannabis Opportunity Fonds sieht unvermindert sehr große Gewinn- und Wachstumschancen bei den sogenannten Multi-State-Operators (MSOs), die besonders von den politischen Legalisierungstendenzen in USA profitieren sollten.

Wie schon in früheren Beiträgen ausgeführt, stellen diese MSOs, also Cannabis-Unternehmen, die in sehr vielen US-Staaten aktiv sind, einen wichtigen Themen-Schwerpunkt im Fonds dar.

Unter den MSO’s stellt Truelieve die größte Postion im Anlagevermögen dar.

Schauen wir uns Trulieve Cannabis nun etwas genauer an:

Trulieve ist in erster Linie ein vertikal integriertes "Seed-to-Sale" -Unternehmen in den USA und das erste und größte voll lizenzierte Unternehmen für medizinisches Cannabis im Bundesstaat Florida mit einem Marktanteil von ca. 48%. Das Unternehmen hat knapp 5.000 Mitarbeiter und ist seit dem Jahr 2018 profitabel. Mehr als 480.000 registrierte Patienten zählt das Unternehmen als Kunden.

Trulieve kultiviert und produziert alle seine Produkte im eigenen Haus und vertreibt diese Produkte im gesamten Bundesstaat Florida sowie direkt an Patienten per Hauszustellung. Trulieve ist auch ein lizenzierter Operator in Kalifornien, Massachusetts, Connecticut, Pennsylvania und West Virginia.

Realistische Chance auf eine deutliche Neubewertung durch die am 10.05.21 bekanntgegebene Übernahme von Harvest Health & Recreation durch Trulieve!

Nach Abschluss der Transaktion in Höhe von 2,1 Mrd. $ sowie nach Abschluss weiterer zuvor angekündigter Akquisitionen durch Harvest und Trulieve wird das kombinierte Unternehmen in amerikanischen 11 Bundesstaaten tätig sein. Die Geschäftsaktivitäten umfassen dann insgesamt 22 Anbau- und Verarbeitungsanlagen mit einer Gesamtkapazität von 3,1 Millionen Quadratfuß und 126 „Apotheken“ (Dispensaries), die sowohl den medizinischen als auch den Cannabis-Freizeitkonsum für Erwachsene bedienen.

Da Trulieve bisher fast ausschließlich in Florida aktiv war, handelte die Aktie schon seit Jahren mit einem deutlichen Bewertungsabschlag gegenüber anderen MSO’s. Durch die angekündigte Übernahme von Harvest werden zwei weitere regionale Hubs für Trulieve in Arizona und Pennsylvania hinzukommen, wodurch das Unternehmen zu einem erstklassigen MSO mit nationaler Präsenz wird.

Trulieve erklärte in der Pressemeldung (Link zur Meldung), dass mit der M&A Transaktion der profitabelste MSO Betreiber mit erwarteten kombinierten Umsatzzahlen von 1,2 Mrd. $ und einem adjustierten EBITDA von 461 Mio. $ in 2021 entstehen wird.

Auch das Chartbild überzeugt bei Trulieve Cannabis: Nachdem die Aktie seit März 2020 zwischenzeitlich um über 700% zulegen konnte, befindet sich die Aktie seit Februar in einer gesunden Seitwärtsphase.

Das durchschnittliche Analysten-Kursziel liegt derzeit bei 84,58 CAD (ein mögliches Plus von über 80%)

Hintergrundinformationen zum GF Global Cannabis Opportunity Fund:

Das Expertenteam des GF Global Cannabis Opportunity Fund (WKN: A2P2FA) analysiert für Sie die Trends im Cannabis- und Psychedelika-Sektor und allokiert in die attraktivsten Unternehmen der beiden Anlage-Megatrends. Das Titelselektionsverfahren umfasst u.a. eine tiefgehende Analyse der Bilanz und der charttechnischen Situation jeder Aktie mit klar definierten Ein- und Ausstiegsmarken. Ein schnelles Reagieren auf Firmen- und Branchen-News ist in diesem noch recht jungen Sektor für den nachhaltigen Anlageerfolg unabdingbar!

Im Anlagevermögen des Fonds befinden sich derzeit 45 Titel. Vertrauen Sie der hohen Expertise und langjährigen Erfahrung des Fondsmanagements - lesen Sie gerne weitere Informationen hier: LINK

Vertrauen Sie der hohen Expertise und langjährigen Erfahrung des Fondsmanagements und lesen Sie gerne weitere Informationen zum Fonds hier.

Weitere Informationen zum Fonds finden Sie auf der Webseite von IFM Independent Fund Management AG.

Kurzprofil des Fonds:

Name: GF Global Cannabis Opportunity Fund Fondstyp: Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW/UCITS) / (als UCITS-Zielfonds geeignet) ISIN: LI0507461338 WKN: A2P2FA Ticker Bloomberg: CANABIS LE Ticker Deutschland: 4TYA Ausgabeaufschlag: Max. 5% (100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag durch Smartbroker.de) Erfolgsverwendung: Thesaurierend Managementvergütung: 1,30% p.a. Performance-Fee: 15%, Hurdle-Rate 6% und High Watermark Asset Manager des OGAW: First Capital Management Group GmbH Verwahrstelle: Liechtensteinische Landesbank AG Verwaltungsgesellschaft: IFM Independent Fund Management AG Informationsstelle für Anleger in Deutschland: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Kaiserstrasse 24, D-60311 Frankfurt am Main

Aktuelle Kurse des Fonds können Sie u.a. auf wallstreet-online.de nachverfolgen: https://www.wallstreet-online.de/fonds/li0507461338-gf-global-cannabis ...

Risikohinweis / Interessenskonflikt:

Die im Beitrag angesprochenen Unternehmen Trulieve Cannabis, HEXO Corp, Canopy Growth, Curaleaf Holdings, Harvest Health und GrowGeneration befinden sich derzeit im Anlagevermögen des GF Global Cannabis Opportunity Fund.

Die wallstreet:online capital AG, welche den Fonds vertreibt, sowie deren Hauptaktionärin, die wallstreet:online AG besitzen Namensaktien an der Emittentin GF Global Fund SICAV. Der Fondsmanager Carsten Ringler besitzt Anteile des GF Global Cannabis Opportunity Funds



Alle veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Langfristige Erfahrungen und Auszeichnungen garantieren keinen Anlageerfolg. Wertpapiere unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die möglicherweise nicht durch das aktive Management des Vermögensverwalters oder des Anlageberaters ausgeglichen werden können. Diese Information kann ein Beratungsgespräch nicht ersetzen. Alle Angaben sind mit Sorgfalt und nach bestem Wissen entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Weitere Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie auf der Webseite www.hanffonds.de und www.ifm.li. Den Verkaufsprospekt und weitere Informationen sind in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft IFM Independent Fund Management AG (Link) erhältlich. Der Asset Manager des OGAW ist die First Capital Management Group GmbH, München. Verwahrstelle ist die liechtensteinische Landesbank AG.