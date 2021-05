Anlegerverlag Deutsche Telekom: Jetzt kommt eine Kaufempfehlung nach der anderen! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 21.05.2021, 17:48 | 30 | 0 | 0 21.05.2021, 17:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Deutsche Telekom hat gestern einen regelrechten Paukenschlag gelandet. So hat der Magenta-Konzern auf dem Kapitalmarkttag in Bonn ehrgeizige Ziele für die nächsten Jahre ausgegeben, was jetzt auch die Analysten honorieren. So möchten die Bonner bis 2024 jährlich um ein bis zwei Prozent wachsen und dabei vor allem die Profitspanne deutlich erhöhen. Jedes Jahr sieht die Telekom hier Potenzial von drei bis fünf Prozent. Außerdem soll die Dividende von 1,20 Euro auf 1,75 Euro steigen! Die Aussagen waren Grund genug für zahlreiche Analysten, sich erneut zu Wort zu melden. Die Berenberg Bank belässt es (natürlich) bei ihrer Kaufempfehlung und gibt als Kursziel 22 Euro an. Noch optimistischer sind die Experten von Goldman Sachs und Barclays. Beide stellen den Wert ebenfalls auf kaufen und trauen dem Unternehmen sogar ein Kursziel im Bereich von 23 Euro. Das wäre aus heutiger Sicht ein Potenzial von 35 Prozent! Empfehlung für Anleger: Schafft die Telekom jetzt den Befreiungsschlag? Oder müssen Aktionäre schon in Kürze wieder mit Abschlägen rechnen? Angesichts der spannenden Ausgangssituation haben wir die Aktie genau unter die Lupe genommen. Herausgekommen ist eine Analyse, deren Ergebnisse Sie heute ausnahmsweise kostenfrei nachlesen können. Einfach hier klicken.





