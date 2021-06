Fonds-News: Verwahrtes Fondsvermögen im Jahr 2020 um 6,6 Prozent gestiegen

Fondsvermögen im Jahr 2020 weiter angestiegen

Dieses Vermögen wurde im vergangenen Jahr von 35 Depotbanken betreut. Zudem: Die DJE stellt Nachhaltigkeits-Mischfonds von Artikel 8 auf Artikel 9 um – diese und weitere News hier im Überblick.

Das Vertrauen gegenüber dem Kapitalmarkt ist im vergangenen Jahr in Deutschland trotz Corona-Krise weiter angewachsen. Wie der BVI mitteilt, ist das von Depotbanken verwahrte Vermögen im genannten Zeitraum um 6,6 Prozent gestiegen. „Insgesamt betreuten die 35 Verwahrstellen in Deutschland zum Jahresende 2020 ein Vermögen von 2.565 Milliarden Euro. Ein Jahr zuvor waren es 2.406 Milliarden Euro“, so der Branchenverband. Den Angaben zufolge wird das größte Vermögen mit 687 Milliarden Euro bei der BNP Paribas verwahrt. Die State Street Bank (328 Milliarden Euro) und HSBC Trinkaus & Burkhardt (288 Milliarden Euro) schließen sich an. Nach Fondsgruppen wird demnach das größte Vermögen mit offenen Wertpapierfonds verwahrt – 2.281 Milliarden Euro bei 31 Verwahrstellen. Es folgen Immobilienfonds (elf Verwahrstellen mit insgesamt 251 Milliarden Euro) und geschlossene Investmentfonds (13 Verwahrstellen mit 33 Milliarden Euro).