Ölpreise erholen sich deutlich

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Freitag nach deutlichen Verlusten auf Wochensicht zu einer Erholung angesetzt. Im Tagesverlauf konnten sie frühe Gewinne kräftig ausbauen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet 66,68 US-Dollar. Das waren 1,57 Dollar mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,81 Dollar auf 63,75 Dollar.

Kurz vor dem Wochenende setzte am Ölmarkt eine Gegenbewegung ein, nachdem die Preise im Verlauf der Woche zum Teil stark gefallen waren. Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank verwies auf die Waffenruhe in Nahost, die in der vergangenen Nacht in Kraft getreten ist.