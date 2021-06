Vierundvierzig Tage: Deutschland in der Hand der Terroristen Autor: Tichys Einblick | 21.05.2021, 19:34 | 127 | 0 | 0 21.05.2021, 19:34 | 5. September 1977: Der Terror in Deutschland nimmt immer brutalere Ausmaße an. Auf offener Straße wird der Arbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer entführt, vier seiner Begleiter brutal ermordet. Roland Manthey, Chef des Verfassungsschutzes und mächtigster Staatsmann im Krisenfall, weiß auch ohne das Bekennerschreiben, wer dafür verantwortlich ist. Die RAF fordert die Freilassung ihrer inhaftierten Mitglieder im Der Beitrag Vierundvierzig Tage: Deutschland in der Hand der Terroristen erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Roland Tichy.

