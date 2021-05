Eine komplette Analyse der CureVac-Aktie können Sie hier nachlesen.

Während beispielsweise der Impfstoff von BioNTech extrem gekühlt werden muss, was die Lagerung und vor allem den Transport schwierig macht, kann das Vakzin von CureVac problemlos über Monate bei Kühlschranktemperaturen gelagert werden. Das dürfte CureVac insbesondere für Länder interessant machen, deren Infrastruktur nicht so gut ausgeprägt ist – wie beispielsweise Indien mit seinem Milliardenbedarf an Impfstoff.

Zweiter CureVac-Kandidat schon in der Pipeline!

Doch CureVac hat noch mehr zu bieten! Denn während der erste Impfstoff CVnCoV noch auf seine Zulassung wartet, haben die Experten bereits einen zweiten Wirkstoff in der Pipeline, der in ersten Tierversuchen bereits herausragende Ergebnisse geliefert hat. Eine hohe Antikörperbildung und eine extrem starke Immunantwort sollen diesen zweiten Wirkstoff auszeichnen. Außerdem soll das neue Vakzin auch zahlreiche Virus-Mutationen schützen.

Der Aktienkurs von CureVac legte zuletzt eine wahre Achterbahnfahrt hin. Denn nach dem rasanten Aufschwung im vierten Quartal bis auf den bisherigen Bestwert von 151,80 US-Dollar – CureVac ist an der Nasdaq gelistet – ging es in diesem Jahr mal rauf und mal wieder runter. Wie es scheint, werden Korrekturen von Anlegern sofort genutzt, um die Aktie (nach) zu kaufen.

Mit CureVac wird in kürzerer ein weiteres Unternehmen den Markt der Impfstoffe bereichern und das Virus wirkungsvoll bekämpfen. Ob CureVac für Anleger ein gutes Investment ist, werden die nächsten Wochen zeigen.