Die fortschreitende Impfkampagne und die angekündigten Corona-Lockerungen beflügeln den Dax – auch wenn es am Ende nicht ganz gereicht hat. Am Dienstag kletterte der Kurs im Tageshoch auf 15.538 Zähler und damit auf den höchsten Stand aller Zeiten. Doch dieses Niveau konnte der Index nicht verteidigen. Nach einem nochmaligen kurzen Rutsch unter die 15.000er-Grenze heute dann der zweite Angriff auf die 15.500-Punkte-Marke…

Dieses Mal ging es rauf bis auf 15.467 Zähler, wobei sich der Dax mit 15.437 Punkten ins Pfingstwochenende verabschiedet hat. Das ist der zweithöchste Schlusskurs aller Zeiten. Den absoluten Höchstwert erreichte der Index am 16. April mit 15.459 Punkten. Es fehlten also lediglich 22 Zähler für ein neues Top auf Schlusskursbasis. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird der Dax in der kommenden Woche also den nächsten Versuch unternehmen…

