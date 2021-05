Anlegerverlag Nur 22 Punkte haben dem Dax gefehlt! Bringen Sie sich jetzt in Stellung: Nächste Woche ist es so weit! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 21.05.2021, 21:36 | 59 | 0 | 0 21.05.2021, 21:36 | Was dem Dax am Dienstag noch gelang, blieb ihm heute denkbar knapp verwehrt! Am Dienstag stieg der Index in der Spitze bis auf 15.538 Zähler und damit auf den höchsten Stand aller Zeiten. Allerdings konnte der Dax dieses Niveau nicht lange halten und fiel tags darauf sogar noch einmal kurzzeitig unter die Marke von 15.000 Punkten. Heute startete der Kurs dann den nächsten Anlauf, und um ein Jahr wäre es geglückt… Zwar konnte der Dax nicht an seine Werte vom Dienstag anknüpfen, doch der Schlusskurs mit 15.437 war ein weiterer Meilenstein in der Historie. Denn der Index schloss damit auf dem zweithöchsten Schlusskurs aller Zeiten. Nur um 16. April beendete der Dax einen Handelstag auf höherem Niveau. Damals bei 15.459 Punkten. Doch es scheint nur eine Frage kurzer Zeit zu sein, bis der Dax nach oben ausbricht. Empfehlung für Anleger: Steigende Impfzahlen, sinkende Inzidenzen und weitreichende Öffnungen. Das Ende des Lockdowns rückt quasi täglich näher und scheint den Dax zu beflügeln. Zeit, Ihr Depot für die Zeit nach dem Lockdown zu rüsten. In unserer aktuellen Studie haben wir die Aktien für Sie identifiziert, die nach dem Lockdown-Ende das größte Gewinnpotenzial aufweisen. Die Namen der Aktien können Sie jetzt zu Pfingsten ausnahmsweise kostenfrei abrufen. Einfach hier klicken.





