Plug Power und Nel ASA interessant, BYD mit Indexaufnahme, Tesla ohne Schwung

Während die Aktienindizes weiter um ihre Richtungsentscheidung ringen, basteln die Einzelwerte bereits an ihrem Boden und damit an einem Trendwechsel. BYD wird in den Hang Seng aufgenommen, Tesla laboriert medientechnisch an seinem Bitcoin-Exposure, …

Während die Aktienindizes weiter um ihre Richtungsentscheidung ringen, basteln die Einzelwerte bereits an ihrem Boden und damit an einem Trendwechsel. BYD wird in den Hang Seng aufgenommen, Tesla laboriert medientechnisch an seinem Bitcoin-Exposure, …