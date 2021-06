Deutsche Bank: Neue Gewinnchance

Die Deutsche Bank-Aktie befindet sich im langfristigen Aufwärtstrend. Ein bestätigendes Kaufsignal wurde bei Überschreiten der Marke von 11,30 Euro generiert.

„Die Zahlen der Deutschen Bank im ersten Quartal zeigen, dass die Bank auf dem richtigen Weg ist. Die Mitte 2019 von Herrn Sewing und seinen Kollegen eingeleitete Neuausrichtung der Deutschen Bank trägt konstant Früchte. Es bleibt abzuwarten, ob die Risikovorsorge im Hinblick auf die uns erst noch bevorstehenden Folgen der Corona Pandemie ausreichen werden. Auch gilt es weiter die Kostenseite im Blick zu halten. In jedem Fall erweist sich die Strategie von Herrn Sewing als richtig und gewinnbringend für shareholder und stakeholder“, erklärte Klaus Nieding von der DSW gegenüber marktEINBLICKE.

Die Erfolge beim Konzernumbau sowie die Aussicht auf höhere Zinsen haben der Deutsche-Bank-Aktie zu einer Erholung verholfen. Auch aus Sicht der der Point & Figure Charttechnik ist der Titel derzeit kaufenswert.

Zusammenfassung:

„ Long “, im langfristigen Aufwärtstrend (1) durch Kaufsignal (2) durch Überschreiten Dreifachtopp bei 10,00 €. Bestätigendes Kaufsignal bei Überschreiten von 11,30 € (3)

Foto: zukunftsbilanzen.de Deutsche Bank AG Point & Figure Chart (P&F) Quelle: MarketMaker und eigene Markierungen

Trend und Kursziele:

Trend : Long im Aufwärtstrend (1) durch Kaufsignal (2).

Kursziel : (vertikale Methode) Kursziel 20 € (+70 % Gewinnchance).

Gültigkeit : Kaufsignal gültig so lange Kurse über 9,60 € (4). Trendbruch nach unten bei Unterschreiten der Hausse-Linie (1), aktuell bei Kursen unter 9,50 €.

Gültige Signale:

Kaufsignal mit Überschreiten Dreifachtopp 10,00 € (2). Bestätigendes Kaufsignal bei Überschreiten von 11,30 € (3).

Foto: zukunftsbilanzen.de Deutsche Bank AG Point & Figure Chart (P&F) Quelle: MarketMaker und eigene Markierungen

Stopps (Ausblick):

Stop-Loss: Kurse unter 9,60 € (4).

Trendbruch nach unten : Kurse unter 9,50 €.

Unterstützung : 10,00 €

Anleger, die von einer Fortsetzung der Aufhol-Rallye bei der Deutsche-Bank-Aktie überzeugt sind, können mit einem Long-Zertifikat (WKN: MA5EK5 / ISIN: DE000MA5EK56) gehebelt von Kurssteigerungen profitieren.

Ein Beitrag von Winfried Kronenberg

Bildquelle: Pressefoto Deutsche Bank

