Plug Power ist derzeit so etwas wie die Aktie der Stunde! Seit dem Tief am 11. Mai konnte der Kurs mittlerweile 51 Prozent zulegen! Eine für die allermeisten Aktien unglaubliche Performance – doch nicht für Plug Power! Denn die Aktie hat in der Vergangenheit schon mehrfach bewiesen, dass Anleger mit Plug Power ihr Geld vervielfachen können! Alleine in den letzten Jahren konnten Plug Power-Aktionäre gleich zwei Mal 1.000% und mehr verdienen… So kostete die Aktie im zweiten Quartal 2013 quasi durchgehend zwischen 0,16 und 0,20 US-Dollar, ehe der Kurs bis zum Frühjahr 2014 auf 11,41 US-Dollar explodierte. Für Anleger bedeutete das einen Gewinn von unglaublichen 7.031%. Vor etwas mehr als einem Jahr startete dann die nächste Super-Rallye. Plug Power verbesserte sich von 2,68 im März 2020 auf 75,49 US-Dollar Ende Januar diesen Jahres. Das bedeutete für Anleger abermals einen Gewinn von 2.717%! Startet Plug Power jetzt die nächste 1.000%-Gewinn-Rallye? Oder sehen wir hier nur eine technische Erholung auf den Absturz seit Ende Januar?





