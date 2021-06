Bitcoin, Ethereum, Varta – was heiß ist…

Die Korrektur an den Kryptomärkten setzt sich fort. Wir hatten am Donnerstag geschrieben “…Das Comeback des Bitcoins kann man vorerst als geglückt bezeichnen. 42.000 Dollar werden zur Stunde auf den großen Handelsplätzen aufgerufen. Wir glauben vorerst nicht daran, dass der Bitcoin eifach so auf alte Rekordniveaus läuft. Sprich – wer am Mittwoch im Ausverkauf zugeschlagen hat, kann durchaus einen Teil der Position vom Tisch nehmen. Diese Strategie setzen wir mit unserem Börsendienst um….” In unserem Turbo-Trader sind wir immer dort, wo Musik ist. Und das sind aktuell die Krypto-Märkte. Am Mittwoch gab es drei Trades auf der Hotlist. Bei Bitcoin konnten wir immerhin 20 Prozent einstreichen. Wir waren einen Tick zu früh, aber das bleibt in so einem Crash nicht aus. Unsere Ether-Position liegt 35 Prozent im Plus. Am Donnerstag haben wir dann alle 3 Krypto-Trades erfolgreich im Plus beendet.

Unsere Mail am Donnerstag:

Hotlist:

Wir hatten am Mittwoch in zwei Tranchen den Bitcoin-Tracker VQ63TC auf die Hotlist genommen. Mit dem Mischkurs liegen wir gut 5000 Dollar auf Bitcoin-Kurs-Basis gerechnet im Plus. Wir streichen die Gewinne ein und nehmen den Schein von der Liste. Auf der Hotlist bleibt der Tracker auf Ether, der seit gestern Nachmittag ebenfalls sehr gut läuft und zur Stunde 40 Prozent im Plus notiert – WKN VQ552V.

Liebe Einsteiger am Aktienmarkt, liebe Fortgeschrittene – keine Zinsen, Anlagebedarf nach Corona – aber bitte seriös beraten und das Ganze so, dass auch Neulinge es verstehen können. Das haben wir uns auf die Fahne geschrieben und WIR, das sind 7 Mitarbeiter bei Feingold Research, einem Börsendienst, der 25 Jahre Expertise aus der Financial Times Deutschland, Börse Online, vom Börsenparkett, aus Banken direkt und von Fondsgesellschaften mitbringt. Mit anderen Worten – wir bündeln für Anleger all das, was man wissen muss und wir wissen, wie es hinter den Kulissen aussieht.

Das ist auch deshalb wichtig, weil wir die besten Broker, die besten Produkte und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für Anleger liefern. Umsonst sind wir als Börsendienst nicht, denn wir glauben – was nichts kostet, das ist auch nichts. Wer bei Daimler ins Autohaus geht, darf keinen rabattierten BMW erwarten. Sondern bekommt Daimler mit maximaler Marge. Wir suchen Euch aus allen Autos übersetzt das beste raus. Daniel Saurenz könnt Ihr in zahlreichen Videos und Auftritten bei n-tv, Deutschlandfunk, T-Online, Capital, Stern oder BörseARD googlen – denn Referenz ist wichtig und wer will nicht wissen, mit wem er es zu tun hat.