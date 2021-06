Wirtschaft und Preise platzen aus allen Nähten

Was für ein wildes Auf und Ab an den Aktienmärkten! Besonders eindrucksvoll zeigt sich dies im Stunden-Chart des DAX:

Was für ein wildes Auf und Ab an den Aktienmärkten! Besonders eindrucksvoll zeigt sich dies im Stunden-Chart des DAX:

Das gelbe Rechteck markiert eine sehr enge Handelsspanne, an die sich der deutsche Leitindex im Zeitraum vom 6. April bis 4. Mai und somit fast einen ganzen Monat lang im Wesentlichen gehalten hat, abgesehen von einem Ausreißer nach oben. Seit dem 4. Mai wurden solche Ausreißer und somit Fehlausbrüche von der Ausnahme zur Regel. Torsten Ewert hatte daher am Montag die Seitwärtsrange bereits auf die Hochs und Tiefs angepasst (siehe "Der DAX zum Mai-Verfallstag").

Unvorhersehbare Richtungswechsel

Gestern war im Target-Trend-Spezial dazu zu lesen, dass es mit Blick auf dieses Kursgeschehen derzeit einfach so ist, „dass sich der Index an keine klare Handelsspanne hält und völlig unvorhersehbar die Richtung wechselt, mit sehr dynamischen Kursausschlägen“. Und den Lesern dieses Börsendienstes habe ich daher schon am Donnerstag vergangener Woche den Tipp gegeben, angesichts des wilden Hin und Her zunächst weitere Signale abzuwarten.

Zeichnete sich zunächst im DAX eine typische ABC-Korrektur ab, so haben wir es inzwischen mit einer komplexeren Formation zu tun. Im Chart oben ist diese aktuell als „double zigzag“ gezählt, also als eine doppelte ABC-Korrektur, wobei das zweite ABC als unregelmäßige Korrektur daherkommt.

Eindeutiges Ende des Hin und Her abwarten

Gut möglich, dass sich der Aufwärtstrend nach diesem doppelten ABC fortsetzt und die Konsolidierung damit zu Ende geht. Es ist aber genauso gut möglich, dass sich die Seitwärtstendenz noch fortsetzt oder der DAX sogar nach unten ausbricht und in eine „richtige“ Korrektur geht, also eine deutlichere Gegenbewegung auf die vorangegangenen Kursgewinne folgt.

Da die weitere Entwicklung also derzeit völlig unkalkulierbar ist, sollte man erst ein eindeutiges Ende der Seitwärtstendenz abwarten, bevor man mit neuen Trades in diesen Markt einsteigt.

Brummende Wirtschaft lässt die Preise explodieren

Von Seiten der Konjunkturdaten kommen derzeit kaum Störfeuer. Hier stehen die Zeichen weiterhin klar auf Konjunkturerholung. Das bestätigen auch die gestern veröffentlichten Einkaufsmanagerdaten von IHS Markit. Zwar hat sich das verarbeitende Gewerbe in Deutschland leicht abgekühlt – der entsprechende (Teil-)Index fiel von 66,2 auf 64,0 Punkte – doch die Schwelle von 50 Zählern, ab der Wachstum signalisiert wird, ist bei weitem nicht in Gefahr.