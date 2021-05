Anlegerverlag Dax: Nächste Woche winken neue Allzeithochs. Bringen Sie sich JETZT in Stellung! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 22.05.2021, 10:40 | 69 | 0 | 0 22.05.2021, 10:40 | Foto: www.anlegerverlag.de Puh, war das knapp! Denkbar knapp scheiterte der Deutsche Aktienindex gestern an neuen Allzeithochs. Denn der Schlusskurs von 15.437 war „lediglich“ der zweithöchste jemals gemessene Schlusskurs in der kompletten Dax-Historie. Mit einem höheren Kurs verabschiedete sich der Index bis nur am 16. April aus dem Handel. Damals schloss der Dax bei 15.459 – also ganze 22 Punkte höher. Doch neue Tops sind damit nur eine Frage der Zeit… Schon am Mittwoch kletterte der Index im Tagesverlauf mit 15.538 Punkten auf den höchsten jemals erreichten Wert, konnte dieses Niveau aber nicht bis zum Handelsende verteidigen. Doch angesichts der festen Tendenz der vergangenen zwei Tage bestehen eigentlich kaum Zweifel, dass der Index in der kommenden Woche den nächsten Angriff auf die Allzeithochs starten wird. Empfehlung für Anleger: Steigende Impfzahlen, sinkende Inzidenzen und weitreichende Öffnungen. Das Ende des Lockdowns rückt quasi täglich näher und scheint den Dax zu beflügeln. Zeit, Ihr Depot für die Zeit nach dem Lockdown zu rüsten. In unserer aktuellen Studie haben wir die Aktien für Sie identifiziert, die nach dem Lockdown-Ende das größte Gewinnpotenzial aufweisen. Die Namen der Aktien können Sie jetzt zu Pfingsten ausnahmsweise kostenfrei abrufen. Einfach hier klicken.





