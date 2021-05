Bei BioNTech gibt es derzeit wirklich ausschließlich gute Nachrichten zu vermelden. Vor einigen Tagen meldete der Konzern fantastische Unternehmensergebnisse für das erste Quartal. Über zwei Milliarden Umsatz und mehr als 1,1 Milliarden Euro Gewinn. Nicht schlecht für ein so junges Unternehmen. Jetzt versprechen Pfizer und BioNTech die Lieferung von weiteren zwei Milliarden Impfstoffdosen in den kommenden 18 Monaten für Länder mit mittleren und niedrigen Einkommen!

Die Impfstoffproduktion läuft also auf Hochtouren und angesichts der aktuellen Infektionszahlen beispielsweise in Indien besteht kein Zweifel, dass die Präparate einen Abnehmer finden. Entsprechend positiv entwickelt sich auch der Aktienkurs. So arbeitete sich BioNTech zuletzt wieder bis an die Marke von 200 US-Dollar vor und steht damit unmittelbar vor dem Anstieg auf neue Allzeithochs.

