Plug Power ist derzeit so etwas wie die Aktie der Stunde. Allein in den vergangenen zehn Tagen hat sich der Kurs um 51 Prozent verbessert! Eine wirklich atemberaubende Performance. Und auch eine kleine Entschädigung für alle Plug Power-Aktionäre, die in den vergangenen Monaten wirklich heftige Rückschläge hinnehmen mussten. Damit scheint die Überflieger-Aktie aus 2020 jetzt wieder in der Spur zu laufen, zumal…

Plug Power hat seine Bilanzierungsschwierigkeiten offenbar in den Griff bekommen. In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Stress um das von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG verweigerte Testat für die Jahresabschlüsse 2018, 2019 und 2020. Doch die Probleme wurden vollends ausgeräumt und hatten offensichtlich tatsächlich nur buchhalterische Gründe, wie das Unternehmen von Anfang an beteuert hatte.

Damit hat Plug Power die Handbremse nun gelöst und beginnt wieder kräftig zu steigen.