Deutschlands größtes Bankhaus hat für das erste Quartal überzeugende Zahlen vorgelegt. Die Aktie setzt sich daraufhin an die Dax-Spitze. Die Bank gab auf der virtuellen Hauptversammlung bekannt, dass die Restrukturierung nach den heftigen Einschnitten der vergangenen Jahre große Fortschritte macht. Profitabel ist die Deutsche Bank zwar noch nicht, doch es scheint kein aussichtsloses Unterfangen mehr zu sein, dieses Ziel auf absehbare Zeit zu erreichen.

Der Aktienkurs honoriert diese Entwicklung und springt regelrecht nach oben. Mit einem Plus von fast drei Prozent schiebt sich die Aktie auf über zwölf Euro. Mit 12,08 Euro notiert die Deutsche Bank damit jetzt so hoch wie zuletzt im März 2018! Die langfristige Trendwende scheint dem Konzern also gelungen zu sein, was auch die Anleger honorieren.

