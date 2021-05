Anlegerverlag Nel ASA schaltet zwei Gänge hoch. Sind die Norweger doch die bessere Wahl als Plug Power? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 22.05.2021, 13:48 | 150 | 0 | 0 22.05.2021, 13:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Am Freitag hatten Nel ASA-Aktionäre endlich mal wieder was zu lachen. Denn die Aktie verabschiedete sich mit kräftigen Kursgewinnen ins Wochenende. Nachdem Nel ASA in den vergangenen Wochen immer wieder nach unten geprügelt wurde, ist das jetzt ein echter Hoffnungsschimmer. Nel ASA? Plug Power? Oder einer der vielen Außenseiter? Welche Wasserstoff-Aktie das größte Gewinnpotenzial eröffnet, lesen Sie hier. Seit Anfang Mai geht es für Nel ASA im Prinzip steil nach unten. Denn nachdem die Norweger ihre Geschäftszahlen für das erste Quartal veröffentlicht haben, wurde die Aktie von den Analysten ziemlich hart angefasst. Zwischenzeitlich ging es von 2,47 auf 1,57 Euro nach unten. Ein Minus von über 30 Prozent in zwei Wochen. Doch bei 1,57 am Freitag der Vorwoche drehten die Kurse wieder nach oben. Zwar geriet auch die Aufholjagd kurzzeitig ins Stocken, nahm gestern jedoch wieder richtig an Fahrt auf. Damit scheint sich der Kurs oberhalb von der zuletzt hart umkämpften Marke von 1,70 Euro stabilisieren zu können. Nächstes Ziel sind jetzt 2 Euro. Fazit: Bei Nel ASA ist endlich wieder Licht am Ende des Tunnels. Doch reicht das? Welche Wasserstoff-Aktie das größte Gewinnpotenzial für Anleger bietet, lesen Sie in unserer großen Analyse zu den Wasserstoff-Aktien, die Sie jetzt zu Pfingsten ausnahmsweise kostenlos abrufen können. Einfach hier klicken.





