In dieser Woche wollte der Pharma-Riese Bayer endlich einen Schlussstrich unter die permanenten Klagen auf Schmerzensgeld durch Glyphosat-Geschädigte in den USA ziehen. Doch daraus wurde nichts. Für die Analysten der großen Research-Abteilungen ist das allerdings überhaupt kein Problem.

Immer wieder rollen auf Bayer Schadensersatz-Klagen aus den USA zu, in denen Kläger für ihre durch Glyphosat hervorgerufenen Krebserkrankungen Schmerzensgeld geltend machen wollen. Bayer wollte diese Klagen nun in einer Art „Sammel-Vergleich“ in Höhe von elf Milliarden Euro beilegen. Doch der vorsitzende Richter war mit dem Bayer-Vorschlag nicht einverstanden…

Der Aktienkurs ging daraufhin kurz in die Knie, konnte sich aber schnell wieder erholen. So sehen auch zahlreiche Analysten keinen Grund, von der positiven Bayer-Einschätzungen abzurücken. Goldman Sachs belässt das Kursziel bei 71 Euro. Morgan Stanley hebt sein Kursziel ebenfalls auf 71 Euro an und UBS traut Bayer sogar Kurse von 85 Euro zu.

Ist die Bayer-Aktie also jetzt ein klarer Kauf? Oder müssen vielleicht doch noch Rückschläge einkalkuliert werden? Angesichts der aktuellen Ereignisse haben wir Bayer einmal genau unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse unserer Untersuchung können Sie heute ausnahmsweise kostenlos nachlesen. Einfach hier klicken.