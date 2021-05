Anlegerverlag CureVac hängt BioNTech ab! Ist das schon der endgültige Favoritenwechsel? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 22.05.2021, 14:48 | 216 | 0 | 0 22.05.2021, 14:48 | Foto: www.anlegerverlag.de BioNTech, BioNTech, BioNTech! Bisher kam man (zumindest in Deutschland) an dem Impfstoffhersteller aus Mainz kaum vorbei. Auch an der Börse gehörten BioNTech-Anleger zu den ganz großen Gewinnern der vergangenen Monate. Doch jetzt schickt sich der Außenseiter aus Tübingen – CureVac – an, BioNTech den Rang abzulaufen. Denn am Freitag fielen die Papiere von BioNTech fast vier Prozent! Während CureVac-Aktien sogar leicht zulegen konnten! Anleger-Tipp: Eine große Analyse der führenden Impfstoffhersteller können Sie hier nachlesen. Im langfristigen Vergleich zeigt sich jedoch, dass die BioNTech-Aktie immer noch einen guten Vorsprung hat. Denn während CureVac beispielsweise im April ein bemerkenswertes Plus von über 27% verbuchen konnte, sprangen die BioNTech-Papiere sogar um über 70 Prozent nach oben! Für das gesamte Jahr 2021 errechnet sich bei CureVac ein Plus von 27,4%, wohingegen sich BioNTech sogar um 143 Prozent nach oben katapultieren konnte! Doch bleibt BioNTech seiner Favoritenrolle treu? Oder holt CureVac in den nächsten Wochen weiter auf? Wir haben die Aktien der führenden Impfstoffhersteller für Sie analysiert und zeigen Ihnen die größten Favoriten und die Sorgenkinder. Die Sonderstudie können Sie jetzt zu Pfingsten ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.





