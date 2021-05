Anlegerverlag Varta: Es fehlt nicht mehr viel! Ist es vielleicht schon nächste Woche soweit? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 22.05.2021, 14:45 | 82 | 0 | 0 22.05.2021, 14:45 | Foto: www.anlegerverlag.de Varta hat sich in den vergangenen Tagen quasi still und heimlich wieder mächtig nach oben gearbeitet. Dabei hatte die Aktie zwar keine Riesensprünge zu verzeichnen, doch das könnte sich jetzt schnell ändern. Denn der Kurs arbeitet sich schrittweise bis an einen entscheidenden Widerstand heran. Anleger-Tipp: Eine komplette Analyse zu Varta können Sie hier abrufen. In den vergangenen Monaten hatte der Kurs gleich mehrfach im Bereich zwischen 130 und 135 Euro die Richtung gewechselt. Dort scheinen also Aktionäre vermehrt über Gewinnmitnahmen nachzudenken. Das heißt aber auch, dass es vermutlich zu deutlich weiter steigenden Kursen kommt, sobald diese Hürde einmal genommen ist… Angesichts der Dynamik der jüngsten Kursgewinne könnte Varta schon in der kommenden Woche in diesen Bereich vorstoßen. Denn alleine in den letzten sechs Sitzungen hat der Kurs über zehn Prozent gewonnen! Geht es in diesem Tempo weiter, wird Varta sich zeitnah mit dem Bremsbereich zwischen 130 und 135 Euro auseinandersetzen müssen. Fazit: Ist Varta damit ein klarer Kauf? Oder muss angesichts der jüngsten Rallye jetzt ein Rücksetzer einkalkuliert werden? Angesichts dieser brisanten Situation haben wir Varta einmal genau unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse unserer Untersuchung können Sie jetzt zu Pfingsten ausnahmsweise kostenlos nachlesen. Einfach hier klicken.





