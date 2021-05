Anlegerverlag BioNTech geht auf Tauchstation! Ist da was im Busch? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 22.05.2021, 15:48 | 93 | 0 | 0 22.05.2021, 15:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Was war das denn bitte? Zum Abschluss einer recht erfolgreichen Börsenwoche hat es Impfprimus BioNTech gestern Abend noch einmal richtig heftig erwischt. Denn im späten Handel ging der Kurs regelrecht auf Tauchstation und musste am Ende ein Minus von fast vier Prozent hinnehmen. Der Abschlag von 3,94% ließ den Kurs auch wieder unter die Marke von 200 US-Dollar rutschen. Besonders kritisch: Die Aktie schloss nahe ihres Tagestiefs! Dieser Freitag passt so gar nicht ins Bild beim Mainzer Impfstoffhersteller. Denn eigentlich gibt es von BioNTech ausschließlich positive Nachrichten zu vermelden. Die Geschäfte laufen herausragend, die Produktionskapazitäten werden ständig erweitert und der weltweite Impfstoffbedarf ist immens. Anleger konnten sich daher sogar Hoffnungen machen, dass BioNTech zeitnah die Allzeithochs vom Monatsanfang bei 213,15 US-Dollar angreift, doch das ist nun wohl erst einmal passé. Anleger-Tipp: BioNTech-Aktionäre – oder solche, die es werden wollen – sollten jetzt ganz genau hinschauen. Wir haben das für Sie getan und die Aktie genau analysiert. Die Ergebnisse unserer Untersuchung können Sie jetzt zu Pfingsten ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.





